Две кыргызстанки пострадали при пожаре в Москве

Пресс-служба посольства Кыргызстана в России сообщает, что в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы 10 июля этого года пострадали 18 человек.

По информации Главного управления МЧС по городу Москве, среди пострадавших числятся две гражданки КР – А. Р. и Н. Т., которые были доставлены в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Сотрудники Посольства КР в РФ, связавшись с представителями клиники, выяснили, что состояние обеих кыргызстанок тяжелое, но динамика отмечается положительная.

Напомним, менее года назад – 27 августа 2016 года – в Москве на Алтуфьевском шоссе произошел пожар в типографии, в результате чего погибли 17 женщин, в их числе 14 гражданок Кыргызстана.