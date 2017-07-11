В США разбился военный самолёт, сообщают о 16 погибших

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи вечером 10 июля, сообщают власти. Пока неизвестны обстоятельства крушения этого самолета, упавшего в округе Лефлёр, в 100 километрах от административного центра штата Миссисипи – города Джэксон. Пресс-секретарь корпуса морской пехоты США Сара Бёрнс сказала лишь, что с военно-транспортным самолётом KC-130 Hercules авиации корпуса морской пехоты произошёл нечастный случай.

По сообщениям очевидцев с места крушения, фюзеляж самолета практически полностью разрушен и обгорел. Обломки и фрагменты тел погибших разбросаны в радиусе девяти километров от места крушения. Фрэд Рэндл, директор окружной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил о по меньшей мере 16 погибших. Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант в Facebook’e назвал этот инцидент «трагедией». Возможные причины падения самолета пока неизвестны.