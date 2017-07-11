В Белом доме поддержали новые санкции в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает новые санкции в отношении России и Ирана. Однако законопроект, который рассматривается в настоящее время конгрессом, недопустимо ограничивает полномочия президента. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт.

По его словам, законопроект, который был одобрен сенатом США в прошлом месяце, создает необычный прецедент делегирования полномочий по внешнеполитическим вопросам 585 членам конгресса. В случае если президент США примет решение смягчить или отменить санкции, понадобится голосование конгресса.

14 июня сенат США утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России в ответ на её предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, действия в Сирии и в Украине.

Новые санкции направлены против сотрудников российского разведывательного и оборонного ведомств. Объектом их действия также могут стать энергетическая, железнодорожная и добывающая отрасли российской экономики. В новый пакет санкций включены положения, позволяющие наказывать нарушителей прав человека в России.

Ряд нефтяных и энергетических корпораций США критикуют американский законопроект об ужесточении санкций против России. По их мнению, эти меры ухудшат положение американских компаний в мире и предоставят преимущество конкурентам.