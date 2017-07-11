Европейский инвестиционный банк готовится выйти на рынок Узбекистана

В Министерстве иностранных дел Узбекистана накануне прошла телеконференция с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), в ходе которой постатейно рассмотрен проект Рамочного соглашения о деятельности банка на территории республики.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, по итогам обсуждения сторонами достигнута договоренность об активизации работы по проведению процедуры внутригосударственного согласования проекта вышеназванного соглашения и подготовке его к подписанию.

Стороны также согласились провести в ближайшее время очередной раунд переговоров по проекту указанного соглашения.

В мероприятии приняли участие эксперты МИД, министерств финансов, юстиции, внешней торговли, Государственного комитета по инвестициям, Генеральной прокуратуры, Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре.

Делегация ЕИБ во главе с вице-президентом банка Василем Худаком посетила Узбекистан в конце мая 2017 года.

Узбекистан заинтересован воспользоваться средствами ЕИБ для развития альтернативных, возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и трансфера технологий.