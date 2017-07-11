Власти Узбекистана обсуждают отмену выездных виз

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и другие официальные лица обсудили 8 июля возможную отмену виз для граждан страны, выезжающих за рубеж. Информация о выводах этой дискуссии не поступала.

В январе на сайте правительства страны был опубликован проект президентского указа. Он включал в себя норму, отменяющую давнее требование о том, чтобы узбеки, желающие выехать за границу, в обязательном порядке получали выездную визу. Однако некоторые узбекские чиновники приуменьшали ожидания того, что жестко контролируемая центральноазиатская страна в ближайшее время отменит выездные визы.

Система выездной визы, унаследованная от советской эпохи, является серьезным препятствием для граждан Узбекистана, стремящихся покинуть страну. Она также стала источником незаконного дохода для должностных лиц, которые предлагают ускорить процесс получения визы за вознаграждение.

Предложение об отмене выездной визы является одним из ряда инициатив, направленных на открытие страны при президенте Шавкате Мирзияеве, который возглавил Узбекистан в прошлом году после смерти давнего автократа Ислама Каримова.