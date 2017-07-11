Омбудсмен Кыргызстана опроверг информацию, что был ограблен

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев опроверг информацию, что его дом был ограблен. В интервью «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) он подтвердил, что никаких воров в его доме не было.

Напомним, отдельные СМИ со ссылкой на неназванные источники в милиции, распространили информацию о том, что дом Кубата Оторбаева ограбили, вынесли деньги и другие материальные ценности.

Кубат Оторбаев был избран омбудсменом Кыргызстана 30 декабря 2015 года.​

Ранее он возглавлял Бишкекское бюро Радио «Азаттык».