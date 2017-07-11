Госсекретарь США выразил поддержку действиям правительства Турции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Стамбул из Киева, высоко оценил «отвагу народа Турции», защитившего свою демократию во время попытки государственного переворота летом прошлого года.

Тиллерсон, выступая 9 июля в Стамбуле на открытии международной конференции по нефти, не упомянул о репрессиях правительства Реджепа Эрдогана после подавления мятежа 15 июля 2016 года.

Государственный секретарь США назвал годовщину событий лета прошлого года знаменательной датой. Тиллерсон заявил, что отдает дань уважения памяти жертв тех событий.

За прошедший год со времени военного мятежа в Турции более ста тысяч работников в государственном секторе – из учреждений, полиции, вооруженных сил – и в частном секторе. Около 40 тысяч человек были арестованы и посажены.

На Западе некоторые правительства подвергли критике действия турецких властей. Правозащитные организации заявили, что события июля 2016 года использовались властями для подавления инакомыслия.

Во то время, когда в Стамбуле выступал Тиллерсон, сотни тысяч участников антиправительственных манифестаций заполнили городские улицы.