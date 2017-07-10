В Узбекистане чилля в самом разгаре

В ряде регионов Узбекистана – Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможен гармсиль – сильной сухой и очень горячий ветер, сообщают синоптики.

Сохранится жара с температурой воздуха на 4-6 градусов выше среднемноголетних значений.

В дневные часы температура достигнет 45 градусов, в связи с чем ожидаются селевые паводки с территории Таджикистана и Кыргызстана.

Продолжится вынос жаркого и сухого воздуха через Туркменистан с районов Ирана, уточняет Узгидромет.