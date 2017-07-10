В Казахстане судебное заседание по делу «пивного короля» отложили

Как сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода), начавшееся сегодня утром в городе Шымкенте судебное заседание по делу предпринимателя Тохтара Тулешова, обвиняемого в экономических преступлениях, отложили вскоре после его начала. Тулешову предъявлен ряд обвинений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и дачу взятки.

Бывший генеральный директор предприятия «Шымкентпиво» Тохтар Тулешов был взят под стражу в январе 2016 года. В ноябре суд в Астане приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным в попытке захватить власть. Обвиняемыми по этому делу проходят еще восемь человек, среди которых – бывшие сотрудники «Шымкентпиво» и государственные чиновники, обвиняемые в получении взяток.

Рассматривающий дело Тулешова судья Енбекшинского районного суда города Шымкента Мырзалы Жорабаев объявил о переносе заседания в связи с неявкой адвокатов некоторых подсудимых. Заседание, как сообщается, объявлено открытым. По сообщениям, заседание продолжится 13 июля в 10 часов.