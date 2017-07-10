В Венгрии появились плакаты с призывами против Джорджа Сороса

Начатая правительством Венгрии кампания против американского финансиста и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса вызывает растущую критику в западных странах. В Будапеште и других городах Венгрии появились плакаты с фотографией улыбающегося Сороса и надписью «Не позвольте Джорджу Соросу смеяться последним».

Посол Израиля в Венгрии и лидеры еврейской общины в этой стране призвали правительство прекратить кампанию, которая, по их мнению, разжигает антисемитизм. Джордж Сорос родился в Венгрии в еврейской семье, сообщает Би-Би-Си.

Высокопоставленный германский дипломат, находившийся с визитом в Будапеште, заявил в субботу, что у него нет слов для оценки появления подобных плакатов. Венгерское правительство пока никак не реагирует на эти комментарии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее обвинил Джорджа Сороса в том, что он своими действиями и взглядами способствует притоку мигрантов в Европу. Сорос, в свою очередь, обвиняет Орбана в создании мафиозного государства.

В июне парламент Венгрии принял закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием. Правозащитная организация Amnesty International сравнила его с аналогичным законом, действующим в России.