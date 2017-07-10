Сотрудники БПИ будут получать зарплату в тысячу долларов

Центр информационно-коммуникационных технологий и территориальные отделы Бюро по принудительному исполнению при Генеральной прокуратуре РУз объявили конкурс на вакантные должности дежурного, веб-дизайнера, администраторов базы сведений и корпоративной связи, специалистов по технической документации, информационной безопасности и информационным технологиям, сообщает узбекоязычное издание Hordiq.uz.

Прием документов начался 30 июня и продолжится до 15 июля.

От претендентов требуются не только опыт работы и соответствующие навыки и знания, но и углубленное знание современных программных «языков» и технологий, таких, как JaveCore, JaveSE, J2EE, TransactSQL,C++, JavaScript, B2B и многие другие.

Самое забавное – прошедшим конкурсный отбор потенциальным сотрудникам обещают фантастические по узбекским меркам зарплаты – от 7 миллионов до 11 миллионов сумов ($854-$1342 по курсу «черного рынка») – в зависимости от выбранных должностей.

Кроме того, они получат все предусмотренные в стране льготы и преференции.

Отметим, что Бюро принудительного исполнения было создано при Генеральной прокуратуре Узбекистана согласно указу президента Шавката Мирзияева от 29 мая текущего года и контролирует своевременность платежей за энергоресурсы. Согласно новому порядку, в случае несвоевременной оплаты газа и электричества, инспекторы Бюро будут изымать имущество у должников, последние также лишатся права выехать за пределы Узбекистана.

Как удалось выяснить AsiaTerra, несмотря на то, что со дня начала приема документов прошло всего 4 дня, на упомянутые выше специальности уже подано свыше двух сотен заявлений. Большинство претендентов на «непыльные» должности – выпускники Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) разных лет.

Следует заметить, что, к примеру, старшая медсестра детской клинической больницы вынуждена довольствоваться месячным жалованьем в 550.000 сумов ($67), в то время как в частных клиниках ее коллеги могут получать в среднем 1.500.000 – 2.000.000 сумов ($183 – $244), а то и больше, что в Узбекистане считается достаточно неплохой зарплатой.