Иракский премьер объявил об освобождении Мосула от «ИГ»

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил участников штурма города Мосул с победой в восьмимесячной битве за его освобождение от трехлетнего правления джихадистов. В заявлении его аппарата говорится, что сегодня он прибыл в освобожденный город, где поздравил армию и народ Ирака с «великой победой».

Иракские солдаты при поддержке коалиции под руководством США начали операцию по освобождению Мосула в октябре 2016 года. Они пробивались через город с его восточного фланга, прежде чем участвовать в тяжелых боях, чтобы захватить западную сторону и, в конечном счете, Старый город, где боевики экстремистской организации «Исламское государство» устроили последний бой.

По данным Организации Объединенных Наций, битва за крупнейший контролируемый боевиками город – Мосул – нанесла тяжелый урон, в результате чего были убиты тысячи мирных жителей, почти миллион людей вынуждены были покинуть свои дома.

Власти предупредили, что в то время как основная битва за Мосул закончилась, боевики все еще могут совершать единичные нападения из сельских районов близ города, где у «ИГ» еще остались резервы.