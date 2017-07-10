Учащиеся Ашхабада совершают коллективное восхождение по «Тропе здоровья»

Учащиеся учебных заведений Ашхабада в эти дни совершают массовые восхождения по «Тропе здоровья», проходящей по горным трассам, протяженностью 8 и 12 километров. Подобное восхождение является ежегодной традиционной массовой акцией, организованной государственными учреждениями Туркменистана.

«Студенты, которые для восхождения должны прибыть в установленное время, вынуждены вставать в 4 часа утра, так рано утром общественный транспорт еще не работает, поэтому студенты добираются к тропе здоровья на такси. Эти затраты ощутимы для многих студентов», – рассказал Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода) студент из Ашхабада Мердан.

Общая протяженность тропы 36 километров, самая верхняя точка расположена на высоте более 1000 метров над уровнем моря. По словам участников мероприятия, восхождение по тропе особенно тяжело летом, под палящим солнцем.

«Например, большая часть восьмикилометровой пешеходной трассы пролегает по открытой трассе. Бывают случаи, когда студенты теряют сознание или пытаются вернуться обратно. Но за участниками и выполнением восхождения ведется строгое наблюдение, а в отношении не осиливших трассу студентов предпринимаются предупредительные меры, в том числе такие как угроза отчисления», – рассказал участник восхождения.

«Конечно, жалко подвергать детей такому испытанию, но если не хочешь распрощаться с работой, приходиться исполнять указание сверху» – рассказала преподаватель столичного вуза.