В некоторых районах Иссык-Куля обнаружено превышение по нефтепродуктам

На озере Иссык-Куль с 28 мая по 4 июня 2017 года были проведены гидрохимические наблюдения, в результате чего в некоторых районах зафиксированы превышения по нефтепродуктам. Как сообщают в пресс-службе МЧС КР, в районе городов Чолпон-Аты и Балыкчи, а также сел «Чоктал», «Григорьевка» и «Каджи-Сай» выявлены показатели от 1 до 3 допустимых норм.

По информации МЧС, исследования качества воды на озере Иссык-Куль провели сотрудники отдела наблюдений за качеством поверхностных вод Кыргызгидромета совместно с лабораторией Госагентства по охране окружающей среды КР. Всего было отобрано 39 проб воды по всей акватории озера от поверхности до дна (в 16 пунктах), анализ качества воды проводился по 30 показателям.

«Анализ результатов наблюдений показал, что уровень загрязнения воды озера Иссык-Куль незначительный», – подчеркивают специалисты и добавляют, что «солей тяжелых металлов не обнаружено».

Ранее, в преддверии туристического сезона, около 1500 добровольцев приняли участие в ежегодной акции «Таза Иссык-Куль» («Чистый Иссык-Куль»), собрав почти 3800 мешков мусора на побережье.