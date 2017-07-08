Копипаста из покойного президента. Как узбекское госагентство хвалит нового лидера, меняя только фамилию

Главный официальный новостной ресурс Узбекистана, национальное информационное агентство УзА, не ​только фотошопит фотографии ​президента страны, но и постоянно копирует свои же тексты о главе государства – меняя при этом лишь фамилию.

За два года в стране многое изменилось. Умер президент Ислам Каримов, его место занял экс-премьер Шавкат Мирзиеев. Но УзА продолжает писать тексты про лидера страны по одним и тем же лекалам, меняя в них лишь имена.



Все остальное (или почти все) остается без изменений.

«Нет журналистской ответственности. Они думают, что люди не обратят на это внимание. И в этом они правы: люди не читают эти скучные тексты, которые полны постоянно повторяемых, часто советских, клише», – объясняет корреспондент узбекской службы Радио «Озодлик» Сирожиддин Толибов.



В УзА отказались отвечать на вопросы по телефону и посоветовали обратиться в агентство в письменном виде. Письмо с вопросами, отправленное 29 июня, на 8 июля оставалось без ответа.

Настоящее Время сделало подборку и перевод материалов УзА, в которых использовались те же самые фрагменты:

№ 1. Про визиты

Первый текст был опубликован на сайте агентства в октябре 2014 года – он рассказывает о визите Ислама Каримова в новый мечеть Минор в Ташкенте.

Второй материал написан два с половиной года спустя. Он – о визите Шавката Мирзиёева в столичный мавзолей и мечеть Сузук-ота.

Перевод выделенного:

«В годы независимости в нашей стране приоритетное значение придается вопросам обеспечения свободы совести, толерантности, развития законодательной основы этой работы. Вера и убеждения, доброта и милосердие, щедрость и великодушие служат важной основой обогащения духовной жизни нашего народа.



Под руководством Президента нашей страны [Ислама Каримова/Шавката Мирзиёева] осуществляется большая работа по возрождению национальных обычаев, традиций и ценностей народа, нашей священной религии, глубокому изучению богатого наследия наших великих мыслителей, благоустройству мест их упокоения, сохранению исторических памятников».

№2. Про толерантность

Между этими текстами – полтора года. Общее у них одно: авторы обоих материалов восхваляют мультикультурализм и толерантность в Узбекистане. В первом тексте это оценивается как результат «мудрого руководства Ислама Каримова», во втором – «успех Шавката Мирзиёева».

Перевод выделенного:

«Под руководством Президента [Ислама Каримова] особое внимание уделяется вопросам сохранения в нашей стране мира, стабильной социально-духовной обстановки, укрепления атмосферы великодушия, дружбы и согласия между представителями различных наций, народностей и религиозных конфессий».

№3. Про педагогов

Зачем писать новый текст, если события повторяются? Между текстами (первый, второй) о пресс-конференции на тему усовершенствования системы повышения квалификации узбекских педагогов – полтора года. Но изменений в нем, кроме имен президентов, не видно.

Перевод выделенного:

«Было подчеркнуто, что под руководством Президента [Ислама Каримова/Шавката Мирзиёева] проводятся глубокие реформы в сфере образования, ведутся активные работы по подготовке квалифицированных кадров и созданию современных механизмов для поднятия на новый уровень качества и содержания преподавания».

№ 4. Снова про визиты

Между текстами выше – почти три года разницы. Первая статья – о визите Ислама Каримова в Ферганскую область и о «последовательном развитии экономики» региона. Во второй описывается приезд Шавката Мирзиёева в Сырдарью и о «стабильных шагах развития экономики» в этой области.

Перевод выделенного:

«Президент Республики Узбекистан [Ислам Каримов/Шавкат Мирзиёев] в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, крупными проектами на местах и для проведения диалога с народом [26 июня приехал в Ферганскую область/17 мая прибыл в Сырдарьинскую область].

№ 5. Про праздник

Первый текст был опубликован на сайте УзА еще в 2014 году, второй – почти три года спустя. Они рассказывают о праздновании Навруза (праздник весеннего равноденствия у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов – НВ) в Ташкенте. Эта копипаста отличается от других тем, что автор второй статьи все-таки заменил некоторые слова и фразы их синонимами.

Перевод выделенного:

«Было отмечено, что в процессе осуществляемых под руководством Президента [Ислама Каримова/Шавката Мирзиёева] духовно-просветительских реформ особое внимание уделяется бережному сохранению немеркнущих на протяжении столетий национальных ценностей, воспитанию молодого поколения в духе уважения к традициям».

«УзА копирует свои тексты, СМИ копируют тексты УзА. Поэтому официальные сводки во многих узбекских газетах и сайтах очень похожи – они скучные. Мало кому интересно постоянно читать про "стабильное развитие» и «своевременное выполнение плана по сбору хлопка», – говорит корреспондент Радио «Озодлик» Сирожиддин Толибов.

С приходом Шавката Мирзиёва на пост президента в СМИ Узбекистана произошли некоторые изменения. Некоторые телеканалы начали дискутировать на ранее запрещенные темы (но не касающиеся высшего руководства страны). На узбекский медиа-рынок возвращается британская радиовещательная корпорация BBC, чья радиостанция в Ташкенте была закрыта после андижанских событий в 2005 году.

«Усилия нового президента создают позитивное впечатление, но говорить о реальных переменах в узбекских медиа пока рано», – говорит Толибов.