Туск: Трамп настроен слишком оптимистично насчет Путина

Президент Европейского совета Дональд Туск, выступая в пятницу на пресс-конференции в Гамбурге перед саммитом «Группы двадцати» (G20) 7-8 июля заявил, что у президента США Дональда Трампа более оптимистические ожидания в отношении России и президента Путина.

По словам Туска, существует много вопросов по российско-американским отношениям в президентскую эпоху Трампа и Путина.

«Мои впечатления от моей встречи с Трампом состояли в том, что он имеет гораздо более оптимистичные ожидания от России и Путина, чем это происходит в Европе и чем, например, я сам, но мы посмотрим», – сказал Туск.

«Это, безусловно, будет очень интересная встреча в сравнении с тем, что мы слышали в Варшаве и каков будет факт и последствия встречи между Трампом и Путиным», – заявил Туск, отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

Туск назвал вчерашнее выступление президента США Дональда Трампа в Варшаве «удивительно многообещающим» в отношении трансатлантического сообщества и сотрудничества между Соединенными Штатами и Европой, где он говорил об общих политических и цивилизационных традициях, а также о готовности защищать все западное сообщество.

«Мы долго ждали, чтобы услышать эти слова от президента Трампа, но реальный вопрос в том, были ли они случайным событием или новой политикой», – отметил Туск, представляющий Польшу.