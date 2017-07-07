Алексей Навальный вышел на свободу после ареста

Глава российского «Фонда борьбы с коррупцией», оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.

Накануне его освобождения сразу в нескольких его предвыборных штабах по стране правоохранительные органы провели «следственные действия», были изъяты техника и агитационные материалы. 8 и 9 июля сторонники оппозиционера планируют провести агитационные пикеты во многих городах страны.

Навальный был задержан 12 июня незадолго до начала несогласованной с властями акции его сторонников на Тверской улице в центре Москвы. Полиция тогда задержала более 700 человек, правозащитники и активисты обвиняли ее в непропорционально жестких действиях. Навальный был признан виновным по статье о «повторном нарушении порядка проведения массовых акций». Ему было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже суд сократил этот срок на 5 суток.