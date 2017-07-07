Президент США заявил о поддержке стран «Инициативы трех морей»

Президент США Дональд Трамп выступил в четверг в первой половине дня в Варшаве перед лидерами государств, участвующих в новом энергетическом проекте – «Инициативе трех морей». Речь идет о странах, омываемых Черным, Адриатическим и Балтийским морями. В проекте участвуют государства Центральной и Южной Европы, заинтересованные в ослаблении энергетической зависимости от поставок российских энергоносителей.

Трамп заявил, что США поддерживают новое начинание. По его словам, оно должно обеспечить участникам проекта «процветание и безопасность». США поддержали учреждение бизнес-форума «Инициативы трех морей». Этот деловой форум позволит каждому государству – участнику инициативы создать передовую энергетику, подчеркнул Трамп.

«Инициатива трех морей» включает, в частности, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, работающих над строительством газопровода, который пересечет Европу с юга на север. У берегов Хорватии, на острове Крк, создается плавучий терминал для приема танкеров со сжиженным газом.

Трамп особо подчеркнул, что его страна не намерена использовать энергоносители как средство политического давления на государства – участники «Инициативы трех морей».