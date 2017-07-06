Нурсултану Назарбаеву исполнилось 77 лет (видео)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает сегодня свой день рождения, ему исполнилось 77 лет. День 6 июля является в Казахстане праздничным днем, это – День Астаны, новой столицы Казахстана. Празднование отмечается в городах и селах страны концертами и различными мероприятиями, а главные торжества идут в Астане, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Ранее правительство Казахстана переименовало в Нурсултан международный аэропорт столицы страны Астаны. Обычно аэропорты называются в честь выдающихся жителей страны лишь после их смерти, но ради Назарбаева было сделано редкое исключение. Перед этим Назарбаеву было поставлено несколько памятников, также его портрет появился на самой крупной купюре, которая находится в обращении в Казахстане.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что отрицательно относится к инициативам назвать тот или иной объект в его честь.

Нурсултан Назарбаев с 1989-го года был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, с 1990 года – президентом Казахской ССР, а с декабря 1991 года занимает пост президента страны. Ему законодательно присвоен статус «лидера нации», который гарантирует самому Назарбаеву и его семье иммунитет от уголовного преследования.

При праздновании Дня Астаны отмечается, что новой столице Казахстана исполнилось 19 лет.