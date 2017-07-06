Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать соседние страны
Президент США Дональд Трамп призвал Россию «прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации».
Такое заявление он сделал во время транслировавшегося в прямом эфире выступления в Варшаве на площади Красиньских перед тысячами собравшихся. Трамп высоко оценил Польшу как давнего союзника США, которая является «примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию».
Президент США заявил, что в Америке любят Польшу и польский народ. По его словам, Варшава стала символом приверженности безопасности в регионе. Трамп отметил, что сильная Польша – благословение для всей Европы, в то время как сильная Европа – благословение для всего мира.
Американский президент сказал также то, чего от него в Польше ожидали более всего, а именно подтвердил приверженность США статье 5 Североатлантического договора, который гласит, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на весь союз.
Президент США пообещал расширить сотрудничество с Польшей в сфере торговли и энергетики. Как отметил Трамп, Польша и ее соседи больше не будут заложником единственного поставщика энергии.
Говоря о польской истории, Трамп отметил, что на страну неоднократно нападали, но ее народ остался непобежденным. Американский лидер назвал поляков «символом стремления к свободе». Обращаясь к полякам, Трамп говорил об истории этого народа и его свободолюбивых традициях, которые для американцев были примерами во время войны за независимость и борьбы за идеалы демократии в наше время. Дональд Трамп: «Шопен, святой Иоанн Павел II... Польша – это страна великих героев. Вы – народ, который знает цену того, что защищает».
Тысячи варшавян приветствовали аплодисментами президента США Дональда Трампа, который выступил с обращением к полякам на площади Красиньских, перед тем как покинуть саммит стран "Инициативы трех морей" в польской столице.
История площади Красиньских тесно связана с Варшавским восстанием в августе 1944 года. На площади находился канализационный люк, который использовался во время восстания для эвакуации нескольких тысяч человек из Старого города. Сейчас здесь установлен памятник героям восстания.
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