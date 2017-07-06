Переговоры по Сирии в Астане: о «зонах деэскалации» не договорились

Дипломаты из России, Ирана, Турции после двухдневных встреч в Астане не смогли договориться об окончательных деталях относительно создания так называемых «зон деэскалации» в районах раздираемой войной Сирии, передает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Глава сирийской правительственной делегации Башар аль-Джаафари сообщил журналистам, что против подобного соглашения выступила Турция. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что турецкие официальные лица запросили дополнительное время для координации своего участия в зонах, которые предполагается создать для отделения боевиков от правительственных войск президента Сирии Башара Асада.

На переговорах в Астане была сформирована рабочая группа для доработки документа о зонах деэскалации. Обсуждение новой редакции документа намечено на 1-2 августа в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении так называемых «стран-гарантов» – России, Турции и Ирана.

Предыдущий раунд мирных переговоров по Сирии в Астане в мае этого года завершился подписанием меморандума о создании «зон деэскалации» в Сирии. Представители сирийской оппозиции тогда отклонили этот план.