На дорогах Кыргызстана появятся муляжи патрульных милиционеров

Для предупреждения и пресечения ДТП патрульная милиция начала устанавливать муляжи патрульных милиционеров. Макеты представляют из себя автомобиль ПМ, припаркованный на обочине дороги, и сотрудника с радаром в руке, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Первый тестовый макет установлен на 143 километре автодороги Бишкек-Ош. В случае успешности задумки патрульная милиция планирует установить такие муляжи и на других аварийных участках автодорог страны. В соцсети Facebook ГУПМ опубликовало фото макета, чтобы узнать мнение водителей.

«В комментариях пишут, что поддерживают идею. Единственное – просят, чтобы автомобиль на макете был похож на настоящие машины патрульной милиции», – рассказал «Азаттыку» старший инспектор ГУПМ Медер Шабданов.

По его словам, в милиции рассчитывают, что макеты будут эффективны против любителей погонять, лихачей на дорогах.

По официальным сведениям, в Кыргызстане ежегодно более 1000 человек гибнут в ДТП, то есть, в среднем 3 человека в день. Между тем, каждое третье ДТП, которое регистрируется в стране, происходит из-за несоблюдения скоростного режима.

В Бишкеке ранее гражданские активисты инициировали серию митингов с требованием принять меры для сокращения количества ДТП на дорогах.