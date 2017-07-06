Государственный секретарь США Тиллерсон посетит Украину

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Украину и Турцию на следующей неделе после того, как завершится саммит G20 в Гамбурге.

Государственный департамент сообщает, что Тиллерсон встретится с президентом Украины Петром Порошенко и молодыми реформаторами, а также с представителями гражданского общества 9 июля в Киеве и «подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины». Это будет первый официальный визит Тиллерсона в Киев.

Затем Тиллерсон отправится в Стамбул, чтобы 9–10 июля встретиться с высокопоставленными турецкими представителями.