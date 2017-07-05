Ташкент выразил смягчение своей позиции по вопросу строительства Рогунской ГЭС
Абдулазиз Камилов, глава МИД Узбекистана, заявил, что Ташкент «не возражает против возведения Рогунской ГЭС», но при ее строительстве должны быть учтены и национальные интересы Узбекистана. Заявление главы внешнеполитического ведомства Узбекистана прозвучало в ответ на вопрос жителя Кашкадарьинской области во время «прямой линии» в международном пресс-клубе в Ташкенте, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).
По словам Абдулазиза Камилова, Таджикистан и Узбекистан должны прийти к согласию в вопросах, связанных со строительством Рогунской ГЭС. Он подчеркнул, что власти Таджикистана должны учесть и экологические последствия строительства ГЭС.
Абдулазиз Камилов заявил, что надеется на скорое начало экспертных переговоров по поводу распределения водных ресурсов в регионе. Он назвал наиболее подходящим вариантом решения водных проблем конвенцию по распределению водных ресурсов региона, разработанную для Центральной Азии региональным центром ООН по превентивной дипломатии, и призвал другие страны как можно скорее начать рассмотрение документа.
Во время правления бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Ташкент выступал категорически против строительства Рогунской ГЭС. Власти соседней страны утверждали, что с возведением этой гидроэлектростанции уменьшится сток рек, которые текут из Таджикистана в Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Ислам Каримов говорил об «опасности экологической катастрофы в случае прорыва плотины ГЭС». Он даже говорил о вероятности войны, «если интересы стран, находящихся в низовьях трансграничных рек, не будут учтены в распределении водных ресурсов региона».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 29 октября прошлого года на церемонии начала строительства плотины Рогунской ГЭС, заверил страны низовья в том, что Таджикистан никогда и ни в коем случае не оставит соседей без воды.
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