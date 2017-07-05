В Кыргызстане отменили запрет на допрос близких родственников подсудимых

Конституционная палата Кыргызстана отменила норму уголовного-процессуального кодекса, в соответствии с которой близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого не могли быть допрошены в качестве свидетелей. Теперь они могут давать показания, но только при желании, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Палата отмечает, что эту норму следует рассматривать как правовую гарантию против самообвинения и принуждения к даче показаний против себя самого или близких родственников. К ним относятся родители, супруг (супруга), дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дед, бабка, внуки.

«Законодатель тем самым установил юридические предписания в соответствии Конституцией и нравственными представлениями о недопустимости принуждения человека причинять вред самому себе и близким родственникам», – говорится в решении Конституционной палаты.

Таким образом, близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого не должны лишаться возможности давать показания об известных им обстоятельствах по делу, сообщает пресс-служба палаты.