В Турции задержаны шесть боевиков «ИГ» по обвинению в подготовке теракта

В Турции задержаны шесть боевиков экстремистской группировки «Исламское государство».

Полиция утверждает, что они готовили теракт против марша, который проводит главная сила оппозиции – Народно-республиканская партия.

15 июня, по призыву лидера партии Кемаля Кылычдароглу, из Анкары стартовал «Марш справедливости», который направляется в Стамбул. Сторонники оппозиции требуют освободить своего соратника – депутата парламента Эниса Бербероглу, которого приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Шествие растянулось на 425 километров. Его возглавляет сам Кылычдароглу. Ожидается, что акция завершится 10 июля.