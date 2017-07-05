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Новости

В Турции задержаны шесть боевиков «ИГ» по обвинению в подготовке теракта

Лидер оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу во главе «Марша справедливости». Анкара, 15 июня 2017 года.

В Турции задержаны шесть боевиков экстремистской группировки «Исламское государство».

Полиция утверждает, что они готовили теракт против марша, который проводит главная сила оппозиции – Народно-республиканская партия.

15 июня, по призыву лидера партии Кемаля Кылычдароглу, из Анкары стартовал «Марш справедливости», который направляется в Стамбул. Сторонники оппозиции требуют освободить своего соратника – депутата парламента Эниса Бербероглу, которого приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Шествие растянулось на 425 километров. Его возглавляет сам Кылычдароглу. Ожидается, что акция завершится 10 июля.

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