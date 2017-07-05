Новые современные автобусные остановки Ашхабада остаются запертыми

Новые автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, расположенные вдоль центральных улиц столицы Туркменистана, остаются запертыми. Пассажиры, ожидающие транспорта в жаркую погоду, не могут ими воспользоваться. Таких автобусных остановок в Ашхабаде десятки и практически все они заперты.

Современные автобусные остановки, построенные в течение последних лет, помимо кондиционеров, также оснащены сиденьями для пассажиров, телевизорами и живыми цветами. Однако пассажиры, ожидающие транспорта на одной из таких остановок, несмотря на сорокаградусную жару вынуждены спасаться от солнца в тени запертой остановки или находящихся поблизости деревьев.

«На строительство остановок были затрачены крупные средства. Но, пассажиров туда не пускают. Тогда зачем эти остановки строят?», – задается вопросом, представившаяся Менгли, собеседница Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода) из Ашхабада.

По словам некоторых чиновников в Министерстве автотранспорта, беседовавших с Радио «Азатлык» на условиях анонимности, существует негласное распоряжение, до намеченных на сентябрь Азиатских игр, держать оснащенные современным оборудованием автобусные остановки закрытыми.

«Высшее руководство требует, чтобы эти остановки оставались запертыми, потому что, если туда пустить пассажиров они могут испачкаться. Сплит-системы могут сломаться и выйти из строя. Сказали, что, откроем, когда к началу Азиатских игр начнут приезжать гости», – рассказал один из чиновников.