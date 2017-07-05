Правоохранительные органы Ташкента объявили в розыск злостных неплательщиков алиментов

На официальном сайте ГУВД Ташкента появилась информация о злостных неплательщиках алиментов, которые находятся в розыске.

В списке разыскиваемых оказалось 32 человека: 31 мужчина и 1 женщина.

В конце 2016 года Ташкентский хокимият принял новый механизм совместных действий по борьбе правоохранительных органов и общественных организаций с неплательщиками алиментов. В нем задействованы столичная прокуратура, городские суды по уголовным и гражданским делам, управления юстиции и внутренних дел, отдел благотворительного фонда «Махалла», управление по труду, городской департамент по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов.

По итогам 2016 года в Ташкенте было зафиксировано 21 тысяча 900 плательщиков алиментов, передает Sputnik Узбекистан.





