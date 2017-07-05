Китайский Сиань предложил Бишкеку побрататься

Руководство города Сиань китайской провинции Шэньси предложило столице Кыргызстана стать побратимом его городу. Делегация мэрии Бишкека в эти дни находится с визитом в соседней стране.

Как сообщает мэрия Бишкека, во время визита состоялась встреча вице-мэра Айгуль Рыскуловой с вице-мэром города Сиань Люи Цинянь. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между городами, китайская сторона предложила сотрудничать в разных областях.



Ранее руководства городов подписали меморандум о сотрудничестве между школой-гимназией с изучением китайского языка «Достук» №95 и средней школой при Северо-запа﻿дном университете города Сианя провинции Шэньси.

Сиань может стать вторым городом-побратимом Бишкека в Китае. В июле прошлого года столица Кыргызстана установила побратимские связи с самым густонаселенным городом центрального Китая – Уханем.