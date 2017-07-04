Атамбаев: Приезд Матвиенко – визит настоящего друга

Президент Алмазбек Атамбаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, прибывшей в страну с визитом. Глава государства назвал ее приезд «визитом настоящего друга».

Атамбаев отметил, что Совет Федерации под «мудрым руководством» Матвиенко всегда помогает Кыргызстану по всем вопросам. «Я знаю, что Вы очень болеете за наши интересы и помогаете. Громадное вам спасибо!», – цитирует президента аппарат главы государства.

В свою очередь Матвиенко напомнила о своем последнем визите в Кыргызстан.

«В последний раз я была тут в 2014 году, прошло 3 года, и до сих пор я эту теплую, приятную поездку вспоминаю. Этот приезд по приглашению председателя Жогорку Кенеша связан с Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Я как председатель Ассамблеи и Жогорку Кенеш в пятый раз организуем международный, образовательный, культурный форум стран СНГ «Дети Содружества», – сказала она.

Матвиенок добавила, что очень важно, когда дети стран СНГ, учителя собираются на такой форум. «Тем самым мы создаем единое гуманитарное пространство. Очень важно, чтобы также, как наше поколение, они дружили со всеми товарищами из стран СНГ», – сказала она.

На прошлой неделе Бишкек с официальным визитом посетил Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Поездки российских чиновников в Кыргызстан отдельные эксперты связали с предстоящими президентскими выборами в стране.