Пхеньян провел новое испытание баллистической ракеты

Во вторник утром Северная Корея произвела очередное испытание баллистической ракеты, заявили представители Южной Кореи.

Согласно оценке японских властей, после 40 минут полета ракета упала в Японское море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Токио выразил решительный протест Пхеньяну по поводу грубого нарушения резолюций Совета безопасности ООН.

Пхеньян произвел испытание баллистической ракеты накануне празднования Соединенными Штатами Дня Независимости и за считанные дни до саммита стран-членов Группы 20, во время которого, как ожидается, США, КНР, Япония и Южная Корея обсудят меры по нейтрализации северокорейской ракетной и ядерной программ. В понедельник президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с руководителями Японии и Китая, во время которых обсуждалась северокорейская ядерная программа. На прошлой неделе после первой встречи с президентом Южной Кореи Муном Джэином Трамп призвал к решительному ответу на северокорейские провокации.

Северная Корея провела серию предыдущих ракетных испытаний в начале июня.