Назначен глава ведомства, ответственного за строительство и реконструкцию достопримечательностей

В Узбекистане назначен глава Дирекции по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, при Кабинете Министров Узбекистанп. Об этом сообщается на правительственном портале Узбекистана.

Руководителем дирекции стал Рустам Шаабдурахмонов, он занял должность в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №446 от 29 июня. Напомним, что с 2001 по 2005 годы Рустам Шаабдурахманов возглавлял хокимият города Ташкента.

Отметим также, что недавно в Узбекистане в ряде министерств были назначены новые заместители. Бегимкулов Узокбой Шоимкулович занял пост заместителя министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан по науке. А бывший заместитель министра труда Низомов Баходир Махмудович стал замминистра занятости и трудовых отношений.