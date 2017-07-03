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Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина. На вечер лидеры стран запланировали неформальный обед.

За время двухдневного визита Си Цзиньпина в Москву, как ожидается, будут подписаны около 40 двухсторонних соглашений.

Китай является главным торговым партнером России: в прошлом году товарооборот между странами составил около 65 миллиардов долларов.

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