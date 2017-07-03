Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина. На вечер лидеры стран запланировали неформальный обед.
За время двухдневного визита Си Цзиньпина в Москву, как ожидается, будут подписаны около 40 двухсторонних соглашений.
Китай является главным торговым партнером России: в прошлом году товарооборот между странами составил около 65 миллиардов долларов.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое