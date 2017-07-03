В Таджикистане при пожаре на рынке «Корвон» повреждены 285 торговых точек (видео)

В результате пожара на рынке «Корвон» были повреждены 25 магазинов и 260 торговых точек, сообщает МВД Таджикистана. Сильный пожар на самом крупном вещевом рынке столицы произошел вечером 2 июля.

Пресс-служба МВД Таджикистана 3 июля сообщила, что на место пожара прибыли 28 пожарных расчетов и более 2000 человек личного состава органов внутренних дел. Огонь охватил территорию в 480 кв. метров.

«Пожар был полностью потушен. По предварительным заключениям причиной пожара стала короткое замыкание электрических проводов.

В пожаре никто не пострадал и телесных травм не получил», – сообщили в МВД. Нанесенный в результате пожара ущерб устанавливается.

По данным очевидцев, одна из женщин-предпринимателей, увидев, как горит ее товар, упала в обморок и ей потребовалась медицинская помощь.

Пять лет назад – 5 cентября 2012 года, в результате пожара на оптовой части рынка «Корвон» погиб один человека, еще четверо получили сильные ожоги.