Готовится визит Путина в Туркменистан

О готовящемся визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Туркменистан ранее сообщило информационное агентство РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрий Пескова.

«Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно», – цитирует агентство Пескова. Накануне заявления Пескова о предстоящем визите Путина в Туркменистан, сообщалось о телефонном разговоре между президентами двух стран.

Также сообщается, что глава Туркменистана Бердымухамедов пригласил Путина на международные спортивные состязания Азиада-2017, которые должны пройти в сентябре этого года в Ашхабаде. МИД Туркменистана не прокомментировал информацию о заявленном визите Владимира Путина в Туркменистан.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов в феврале этого года после переизбрания на третий президентский срок, назвал Россию первой в числе стран, являющихся стратегическими партнерами Туркменистана. Вместе с тем между двумя странами остаюстя нерешенными проблемы закупки туркменского газа и предоставления крупного кредита Москвы Туркменистану.