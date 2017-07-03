Назарбаев призвал Москву и Киев к переговорам

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, сообщают казахстанские СМИ. По его словам, санкции Запада в отношении России и ответные меры России на эти санкции наносят ущерб и другим регионам. Заявление Назарбаева об этом прозвучало сегодня на встрече в Астане с главами дипломатических миссий.

«События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими странами, какими являются российский и украинский народы. Это вызывает сожаление у всех друзей и этих народов, и честно говоря, у меня особенно. Мы призываем стороны начать серьезный диалог для снятия возникших вопросов. Альтернативы этому нет. Любые конфликты, даже мировые войны, заканчиваются за столом переговоров. Я к этому призываю», – сказал Назарбаев, которого цитирует новостной сайт Tengrinews.

Казахстан, по словам Назарбаева, готов «всеми силами» помочь переговорным процессам. «Мы в этом процессе вообще-то и находимся. Я лично большие надежды вкладываю на встречу на Двадцатке (Большой двадцатки – G20) между президентами России и США, где должны быть нащупаны места для того, чтобы найти общее положение. Это необходимо для дела мира, для нашей общей борьбы с общим вызовом, которым является терроризм», – заявил Назарбаев.

Высказывания Назарбаева сделаны на фоне сообщения официальной прессы о планируемой сегодня вечером премьере фильма «Миссия миротворца», подготовленного его пресс-службой.

Санкции США и Европейского союза в отношении Москвы были введены после аннексии Россией в 2014 году украинского полуострова Крым и с тех пор неоднократно продлевались и расширялись. С момента начала конфликта в апреле 2014 года на востоке Украины в нем убито по меньшей мере 10 тысяч человек. Столкновения продолжаются, несмотря на достигнутое в феврале 2015 года Минское мирное соглашение.