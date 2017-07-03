Жителям бывших общежитий дадут ташкентскую прописку

Кабинет Министров внес изменения в Положение о приватизации государственного жилищного фонда в Узбекистане.

Согласно документу, лица, постоянно проживающие в общежитиях, получивших статус жилых домов, в городе Ташкенте и Ташкентской области на основании ведомственного документа (ордера), выданного до 15.09.2015 года и имеют учет по месту пребывания, получили право приватизировать данное жилье, сообщает Norma.uz.

Возможность приватизации предоставляется до 1.07.2018 года. До этой даты разрешены нотариальное удостоверение и государственная регистрация в городе Ташкенте и Ташкентской области сделок по приватизации указанных квартир.

В результате собственники приватизированных таким путем квартир будут подлежать постоянной прописке соответственно в Ташкенте или Ташкентской области на данную жилую площадь.