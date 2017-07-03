LG и Coca-Cola будут спонсировать Азиаду-2017 в Туркменистане

Спортивный олимпийский комитет V Азиатских игр в закрытых помещениях и боевых исскуств официально объявил, что впервые генеральным спонсором международных соревнований, проводимых в Ашхабаде в этом году, выступят «LG International Corp» (LGL) и «Coca-Cola Turkmenistan», передает «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода).



«Мы очень рады, что к спонсорству Азиады-2017 присоединились самые большие компании в мире. Мы благодарны их помощи. Компании «LGL» и «Coca-Cola Turkmenistan» делят с нами такие ценности как здоровье, одухотворение, дружба», – отметил Даянч Гуртгельдыев, руководитель исполнительного комитета по подготовке Азиатских игр в Туркменистане.

По информации официального сайта комитета, ранее «LGL» – партнер компании «LG Group» выступал в качестве спонсора Олимпийских и Паралимпийских игр, а также спонсором чемпионата мира по футболу и международным соревнованиям по крикету.

СМИ республики не уточняют, как именно будут спонсировать эти компании, предусмотрена ли финансовая поддержка.

Компания «Coca-Cola Turkmenistan», работающая в Туркменистане с 1998 года, в рамках соглашения по поддержке Азиады-2017, обеспечит питьевой водой (Bonaqua) безалкогольными напитками (Coca-cola, Fanta, Sprite) и спортивными напитками (Powerade) спортсменов, рабочий персонал и добровольцев.

29 июня, Олимпийский комитет Австралии объявил о своем решении сформировать специальную команду из 18 австралийских спортсменов для участия в Азиаде 2017, которая пройдет 17-27 сентября в Ашхабаде. Австралийские спортсмены примут участие в соревнованиях по тяжелой атлетике и тэквандо.

Напомним, что в начале текущего года Национальный Олимпийский комитет Австралии отказался отправить своих спортсменов на Азиатские игры в Ашхабад, объяснив свое решение тем, что большинство австралийских спортсменов уже распланировали свое расписание на предстоящий год, также многие имеют долгосрочные планы по подготовке к играм Содружества 2018 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заверил, что Азиада-2017 поможет поднять репутацию Туркменистана на мировом уровне.