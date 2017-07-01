Таджикское правительство подготовило проект Соглашения о воздушном сообщении с Узбекистаном

Правительство Таджикистана подготовило проект Соглашения о воздушном сообщении с Узбекистаном и направило его на одобрение в министерство транспорта страны.

Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), в случае одобрения, данное Соглашение позволит авиакомпаниям двух стран использовать аэропорты Душанбе и Ташкента в качестве транзитных.

Вопрос о межправительственном соглашении был рассмотрен в апреле этого года в столице Узбекистана.

Решением правительства страны от июня министерству транспорта поручено согласовать данный проект соглашения с узбекской стороной и в случае необходимости внести дополнения и изменения в некоторые пункты. Министерство иностранных дел обязуется назначить дату подписания соглашения.

В Минтрансе Таджикистана заявляют, что данный проект окончательный, и в скором времени он будет подписан сторонами.

Анвар Нуров, заместитель начальника Управления гражданской авиации Минтранса Таджикистана, сказал «Озоди» 1 июля, что данный документ очень важен для экономического развития двух стран, особенно в сфере туризма. «Узбекистан является для нас ближайшим соседом, и граждане двух стран, особенно предприниматели, могут использовать аэропорты столиц в качестве транзита в своих поездках. Соглашение также способствует увеличению пассажирских и грузовых перевозок между странами», – сказал он.

По словам Нурова, в рамках соглашения Душанбе предлагает льготы для узбекского перевозчика «Узбекистон хаво йуллари». В ответ таджикская сторона просит помощи для местных авиакомпаний.

Анвар Нуров сообщил, что ожидается, что в случае ратификации соглашения и активизации грузового терминала в душанбинском аэропорту, между двумя странами будет запущена система воздушных грузоперевозок Cargo Airline.

Полного текста документа в нашем распоряжении пока нет. Узбекская сторона тоже никак не комментирует вопрос вокруг соглашения и неизвестно, какие условия таджикской стороне выдвинул Ташкент.

На сегодняшний день полеты между Ташкентом и Душанбе осуществляются авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» раз в неделю. Рейсы между столицами двух соседних государств возобновились спустя 25 лет в начале этого года.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война. Компания «Asian Express Terminal» недавно заявила, что ждет ответа Ташкента о своем предложении об автобусном сообщении между Таджикистаном и Узбекистаном. В случае положительного ответа узбекской стороны, уже этой осенью автобусы компании будут курсировать по маршрутам Душанбе-Ташкент-Душанбе, Душанбе-Самарканд-Душанбе и Душанбе-Бухара-Душанбе.