В Петербурге задержаны двое граждан Турции – главы НКО
В Петербурге задержаны два руководителя НКО – граждане Турции. Они подозреваются в даче взятки сотруднику Госинспекции труда – после выявленных в работе их организаций нарушений.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, возбуждено уголовное дело в отношении Озтюрка Аднана и Сарышахина Эшрефа. У них проведены обыски. Решается вопрос о мере пресечения.
В мае НКО «Оксворд Вижн» и «Русско-турецкий культурный центр», во главе которых стояли задержанные, были оштрафованы за многочисленные административные правонарушения.
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