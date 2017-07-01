Гонконг отмечает 20-летие окончания британского правления

В Гонконге в день 20-летия возвращения этой бывшей британской колонии под управление Китая, произошли столкновения демократических активистов со сторонниками пропекинского курса. Несколько участников столкновений были задержаны.

В праздновании участвовал председатель КНР Си Цзиньпин, который также присутствовал на инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

В 1997 году, при передаче Гонконга Китаю, власти КНР обещали соблюдать в отношении Гонконга принцип «одно государство – две системы». Однако среди части населения бывшей колонии растет беспокойство относительно будущего Гонконга.