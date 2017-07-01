В Пакистане 12-летняя девочка погибла от рук своих родственников «из-за чести»

В Пакистане в районе Хайбер от рук своих родственников погибла 12-летняя девочка.

Как сообщил Пакистанской редакции Радио Свобода представитель местной власти Нияз Мухаммад, девочка по имени Нагма 23 июня сбежала из дома в селе Кади с мальчиком, прежде чем ее смогли остановить представители службы безопасности.

Мухаммад сообщил, что девочка была передана семье, которая обещала, что не причинит ей вред. Но, по его словам, девочка, возможно, была убита 27 июня. Как пояснил он, это может быть «убийством за честь». «Задержаны предполагаемые убийцы – дядя Нагмы и его сын, вместе с двумя членами семьи мальчика», – сказал он.

В Пакистане случаи убийств девочек «из-за чести» не редкое явление в Пакистане. В прошлом году пакистанская модель и известный пользователь Instagram Кандил Балоч была убита собственным братом за опубликованные в Интернете видео. Полиция уверена, что 26-летняя знаменитость стала жертвой убийства чести.