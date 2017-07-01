Минобразования признало факт эксплуатации учителей

Министерство народного образования Узбекистана признало, что учителей привлекают к выполнению работ, не входящих в их педагогические обязанности, в том числе, к сбору металлолома, субботникам и другим видам тяжелого физического труда.

18 мая этого года в газете «Оила даврасида» («В кругу семьи») была опубликована критическая статья, в которой говорилось о том, что узбекских учителей принуждают собирать металлолом и убирать улицы, что негативно отражается на качестве образования. Спустя месяц после публикации этой статьи, начальник Главного управления организации деятельности учреждений народного образования Максуджон Юлдашев сообщил о том, что региональным управлениям было поручено впредь не допустить подобных случаев.

«Исходя из этого ответа, становится ясно, что чиновники признали наличие подобных негативных случаев. В данном случае, нас мучает один болезненный вопрос: сможет ли Министерство народного образования, которое знало о наличие подобных случаев, но все это время смотрело на них сквозь пальцы и не защищало интересы своих сотрудников, покончить с данной проблемой?», задается вопросом газета «Оила даврасида».

Напомним, что ранее Радио «Озодлик» не раз сообщало о том, что во многих регионах Узбекистана учителей принуждают собирать хлопок, убирать территорию вокруг школ и выполнять другие виды тяжелого физического труда.