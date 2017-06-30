Строительство терминала-4 аэропорта Ташкента приостановлено

Власти Узбекистана временно приостановили реализацию проекта «Строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта г. Ташкента (Ташкент-4)».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 30 июня подписал постановление о мерах по реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В документе отмечается, что реализация проекта в черте города требует сноса жилых и нежилых строений, переноса участка канала Карасу, а также отселения граждан, что приводит к определенным нареканиям со стороны населения, проживающего в районе проведения строительных работ.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» реализовывала инвестиционный проект «Строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта города Ташкента (Ташкент-4)» в соответствии с Программой развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015-2019гг.

Целью проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров с доведением его до самых современных международных требований и стандартов. Кроме того, он позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки, улучшить инфраструктуру воздушной гавани, а также будет способствовать увеличению туристического потока через Республику Узбекистан.

Разработка ТЭО осуществлялся с привлечением грантовых средств Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). Оно разрабатывалось в течение января-июля 2016 года. В ходе подготовки документа специалистами НАК и корейской стороной проведена большая работа по оценке текущего состояния инфраструктуры столичной воздушной гавани и авиационной отрасли Республики Узбекистан, перспектив развития и выработке концепции строительства международного пассажирского терминала «Ташкент-4».

Для разработки ТЭО со стороны KOICA были выбраны организации, имеющие большой опыт в данной сфере, сообщает UzDaily.uz. Это пять организаций Республики Корея: аэропорт «Инчхон» – руководитель проекта, компании «Heerim», «Yooshin», «EY Hanyoung» и Транспортный институт Кореи.

В декабре 2016 года между Правительством Республики Узбекистан и Эксимбанком Республики Корея подписано заемное соглашение о предоставлении корейской стороной заемных средств Фонда EDCF для реализации проекта. Общая стоимость проекта составит $430, 974 млн.

Согласно ТЭО проекта площадь «Ташкент-4» составит около 87 тыс. квадратных метров, а его пропускная способность – 1,5 тысяч пассажиров в час или 5,7 млн. в год.

С высоты птичьего полета терминал будет напоминать расправленные крылья птицы счастья Хумо. В нем будет 4 этажа, к нему будет прилегать перрон на 36 самолетов и подъездная дорога с автостоянкой. На строительство терминала уйдет три года.