Спикер парламента КР: Российская делегация приезжала не на смотрины кандидатов в президенты

Российская делегация не приезжала на смотрины кандидатов в президенты Кыргызстана. Об этом спикер парламента КР Чыныбай Турсунбеков заявил сегодня на пресс-конференции по итогам завершения II сессии парламента VI созыва.

По его словам, он не согласен с мнением экспертов о том, что россияне во главе со спикером парламента Володиным приезжали для того, чтобы прощупать почву по выборам.

«Володин приехал по моему приглашению. Если следовать логике экспертов, то российская делегация приехала посмотреть только на меня. Но если говорить серьезно, то мы обсудили ряд важных для страны документов. Это и проблемы мигрантов, и вопросы транзита товаров. Мы пытались решить их», – добавил Чыныбай Турсунбеков.

На вопрос «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) о том, будет ли влияние внешнего фактора на выборах, спикер отметил, что журналистам виднее. «Мне пока не заметно это влияние», – добавил Чыныбай Турсунбеков.