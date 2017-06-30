В Кыргызстане сайт Zanoza.kg обвиняют в оскорблении президента

В Кыргызстане независимый новостной сайт Zanoza.kg обвиняется в оскорблении президента Алмазбека Атамбаева. Новостной ресурс стал фигурантом четырех рассматриваемых отдельно дел. Три разбирательства начались 29 июня в Октябрьском районном суде Бишкека и были отложены на следующий день. Слушания по четвертому делу против Zanoza.kg, как ожидается, начнутся 30 июня в другом районном суде кыргызской столицы.

Генеральная прокуратура Кыргызстана ранее в этом году подала пять жалоб, обвиняя Zanoza.kg и журналиста Нарына Айыпа в оскорблении президента в статьях, опубликованных в период с октября 2015 года по март 2017 года. Айып называет обвинения политически мотивированными.

Прокуратура настаивает на выплате моральной компенсации в размере 27 миллионов сомов (около 392 тысяч долларов) от независимой медиаорганизации ProMedia, выступающей издателем Zanoza.kg, и от журналиста.

В марте суд постановил заморозить банковские счета ProMedia и наложить арест на квартиру Айыпа в Бишкеке. Журналист находится под подпиской о невыезде.

Базирующийся в Нью-Йорке «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвал Кыргызстан отказаться от обвинений в отношении новостного сайта и журналиста.

Ранее в этом году генеральная прокуратура подала иски против «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) после того, как Атамбаев обвинил «Азаттык» в клевете из-за цитат из заявления оппозиционной партии «Ата Мекен» после ареста ее лидера Омурбека Текебаева. Позже иски были отозваны по инициативе Атамбаева.