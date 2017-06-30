ОЗХО: в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин

Организация по запрещению химического оружия подтвердила факт применения газа зарин или его аналога в сирийском городе Хан-Шейхун в начале апреля. Об этом в пятницу сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад специальной комиссии ОЗХО.

Эксперты пришли к выводу, что большинство жителей Хан-Шейхуна, часть из которых впоследствии умерли, подверглись воздействию нервно-паралитического газа. Теперь ООН и ОЗХО проведут совместное расследование, чтобы установить, кто конкретно причастен к произошедшему.

Госдепартамент США, комментируя выводы экспертов, отметил, что они свидетельствуют об «отвратительных и очень опасных случаях» использования режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия.

4 апреля сирийская оппозиция сообщила о, по меньшей мере, 80 погибших от отравления токсичным газом. Соединенные Штаты и ряд западных стран обвинили сирийское правительство в химической атаке. Дамаск и его союзник Россия обвинения отвергают.

7 апреля США нанесли удар по военной базе сирийского правительства, с которой, по их данным, был совершен авиарейд на Идлиб. В Кремле назвали это «актом агрессии».