Поддерживаемые США сирийские ополченцы окружили «столицу» «ИГ»

Поддерживаемые США войска взяли под контроль последние подступы к крупнейшему форпосту экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») в Сирии, сообщают наблюдатели. Город Ракка, который провозглашен боевиками в качестве их столицы, как сообщается, взят в окружение. Наблюдательная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила 29 июня, что поддерживаемый США альянс курдских и арабских ополченцев «Демократические силы Сирии» (SDF) окружил Ракку со всех сторон, в результате исламистские боевики оказались заблокированными в нем.

О продвижении противодействующих «ИГ» войск в Сирии сообщается на фоне объявленного правительственными войсками Ирака возвращении под свой контроль мечети в иракском городе Мосул, последнем крупном опорном пункте «ИГ» в Ираке. Этот этап военной операции иракской армии при поддержке коалиции во главе с США стал символичным, поскольку именно в этой мечети три года назад «ИГ» провозгласила свой «халифат». Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что «искусственному» государству экстремистов положен конец.

Кампания по освобождению сирийского города Ракка, находящегося под контролем «ИГ» с 2014 года, началась в ноябре.

Официальный представитель Пентагона полковник Райан Диллон сказал в четверг, что поддерживаемые США войска в окрестностях Ракки на этой неделе оттеснили боевиков «ИГ», установив контроль над территорией площадью примерно 12 квадратных километров. По его словам, под контроль SDF перешли все основные подходы к Ракке. По заявлениям представителей ополченцев, в городе остаются около четырех тысяч боевиков «ИГ».