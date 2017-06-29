В Узбекистане за незаконное ношение форменной одежды введут ответственность

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла в первом чтении проект закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с упорядочением механизма утверждения, изготовления и ношения форменной одежды».

Как сообщает UzDaily.uz, законопроектом предполагается установить административную ответственность за ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право.

На заседании подчеркнуто, что установление административной ответственности за подобные деяния обеспечит дальнейшее упорядочение правоотношений в данной сфере, а также позволит пресечь факты незаконного ношения форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций.