Пятерых подсудимых признали виновными в убийстве Немцова

Присяжные в четверг признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова.

Совещание коллегии длилось три дня и проходило в Московском окружном военном суде.

Это – бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы и и не заслуживают снисхождения.

В суде Дадаев и братья Губашевы отказались от признательных показаний, данных в ходе следствия, заявив, что подвергались пыткам.

Стороны обсудят последствия вердикта 11 июля.

Судебный процесс по делу об убийстве Немцова начался в октябре 2016 года. Заказчиком и организатором убийства следствие называло бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева, однако никто из них допрошен не был.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.